Гуково, Ростовская область, 10 июня, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Ростовской области водитель легкового автомобиля сбил 13-лнетнего подростка на пешеходном переходе. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пешеходный переход

Инцидент случился на улице Комсомольской в Гуково. Водитель Chevrolet Lacetti, предположительно, сбил 13-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок с травмами был доставлен в больницу.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.