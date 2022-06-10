Сеул, 10 июня 2022, 09:57 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 10 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
По их словам, коронавирус выявлен у 683 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-морских сил, военно-воздушных сил и морской пехоты.
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 167 654.
Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 9315 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 209 650.
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