Сеул, 10 июня, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 10 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

(сс) 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces Военнослужащие армии Южной Кореи

По их словам, коронавирус выявлен у 683 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-морских сил, военно-воздушных сил и морской пехоты.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 167 654.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 9315 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 209 650.

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