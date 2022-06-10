Москва, 10 июня 2022, 09:54 — REGNUM Очередное 95-е заседание Экономического совета СНГ планируется провести в Москве 23 сентября 2022 года. Об этом сегодня, 10 июня, заявил председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, передаёт ТАСС
Предполагаемую дату проведения следующего Экономического совета СНГ Лебедев объявил проходящем в эти дни в Нур-Султане (Казахстан) 94-м заседании этого органа.
На 94-м заседании Экономического совета содружества рассматривается широкий спектр вопросов, связанных с многосторонним экономическим сотрудничеством стран — участниц Содружества Независимых Государств.
ИА REGNUM ранее сообщало, председательство в Содружестве Независимых Государств (СНГ) принял с 1 января 2022 года Казахстан от Белоруссии.
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