Ершов, Саратовская область, 10 июня, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Саратовской области ведется доследственная проверка после смерти 64-летней жительницы города Ершова и госпитализации в медучреждение девятилетней девочки. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

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По предварительным данным, вечером 9 июня жители города Ершова обнаружили возгорание частного домовладения по улице Прудовой. После тушения огня в доме обнаружили тело 64-летней хозяйки жилища, девятилетнюю внучку погибшей госпитализировали в больницу с термическими ожогами.

При внешнем осмотре на теле женщины признаков насильственной смерти не обнаружено.

Причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении 67-летней жительницы Базарно-Карабулакского района Саратовской области возбудили уголовное дело после гибели пятилетней девочки при пожаре. Несчастный случай произошел в ночь с 13 на 14 мая.

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