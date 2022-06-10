Владивосток, , 09:53 — REGNUM Россия должна развивать определённые виды техники, поскольку для этого у неё есть все возможности. Об этом журналистам заявил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Юрий Трутнев Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

«Нам просто многое надо научиться делать самим. Мы ведь не делаем определенные виды техники. <…> Мы уже говорили об авиадвигателях, ряд делаем, ряд не делаем. Говорили о двигателях судовых. Мы же все это можем сделать, это не что-то такое, что неподвластно. Просто в свое время было принято решение, что продукция наших соседей качественная, можно и воспользоваться, и мы просто не развивали эти сферы производства», — сказал Трутнев.

По его мнению, на данный момент необходимо уделить большое внимание именно этой области: «Мы на Восточном экономическом форуме будем предлагать отдельную сессию, связанную с повышением степени локализации».