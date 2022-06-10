Элиста, 10 июня, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 14 человек, выписаны с выздоровлением 11 ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве 10 июня.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

В двух действующих инфекционных стационарах лечение получают 20 пациентов с COVID-19, из них один человек находится в тяжёлом состоянии.

Всего в Калмыкии подтверждено 51 658 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 50 713 пациентов. Зарегистрировано 843 летальных исхода.