Черкесск, 10 июня 2022, 09:52 — REGNUM В Карачаево-Черкесии ветеран Великой Отечественной войны Хамит Канаматов предложил дать название вершинам Эльбруса. По мнению фронтовика, они должны называться «Мир» и «Правда». Он направил свое предложение в Русское географическое общество. Как считает Канаматов, высочайшая гора в Европе должна стать символом сохранения мира на Земле.

Эльбрус
Эльбрус
Elbruspark.com
«Назвав вершины такими именами, мы тем самым пригласим спящий Эльбрус служить человечеству. Гора должна быть гарантом сохранения мира на Земле», — приводит слова ветерана РИА «Карачаево-Черкесия».

Хамиту Абдуловичу Канаматову недавно исполнилось 100 лет. Он был призван на фронт в 1942 году. Завершил войну в Калининграде в составе 357-й дивизии в звании капитана, руководил взводом связистов. Среди наград ветерана два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны I и II степени, медаль «За боевые заслуги».