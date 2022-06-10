Черкесск, , 09:52 — REGNUM В Карачаево-Черкесии ветеран Великой Отечественной войны Хамит Канаматов предложил дать название вершинам Эльбруса. По мнению фронтовика, они должны называться «Мир» и «Правда». Он направил свое предложение в Русское географическое общество. Как считает Канаматов, высочайшая гора в Европе должна стать символом сохранения мира на Земле.

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«Назвав вершины такими именами, мы тем самым пригласим спящий Эльбрус служить человечеству. Гора должна быть гарантом сохранения мира на Земле», — приводит слова ветерана РИА «Карачаево-Черкесия».

Хамиту Абдуловичу Канаматову недавно исполнилось 100 лет. Он был призван на фронт в 1942 году. Завершил войну в Калининграде в составе 357-й дивизии в звании капитана, руководил взводом связистов. Среди наград ветерана два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны I и II степени, медаль «За боевые заслуги».