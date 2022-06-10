Ульяновск, , 09:51 — REGNUM В Ульяновске в рамках празднования Дня России состоится праздник «День молока». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Разлив, фасовка и упаковка молока Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Молочный» день пройдёт 12 июня напротив краеведческого музея в Ульяновске. Здесь будет представлена выставка-дегустация предприятий переработчиков и производителей молочной продукции. Также свою продукцию представят фермеры.

Кроме того, будет работать зона с аквагримом. Помимо этого, запланированы выступления детских коллективов, конкурсы с призами и розыгрыш подарков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня в Ульяновске состоятся массовые мероприятия в честь Дня России. К этому событию также приурочен спортивный праздник.