Кривошеинский район, Томская область, , 09:50 — REGNUM Томские аграрии завершили сев яровых зерновых и зернобобовых культур, превысив план на 0,6%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Весенний сев https://www.ryazangov.ru

Больше запланированного засеяно в Зырянском (101%), Кожевниковском (100,4%), Кривошеинском (101,7%) и Томском (100,5%) районах. Ещё в четырёх районах аграрии засеяли 100% плановых площадей. В остальных муниципалитетах посевная завершится в ближайшие два дня.

«Сев пшеницы, овса, ячменя, кукурузы на зерно и гороха закончен с перевыполнением плана, близится к финишу сев гречихи (91,5% от плана). Однолетних и многолетних трав засеяно 85% и 96,2%, кукурузы на силос — 90,5%», — отметили в администрации.

Всего в Томской области яровыми культурами засеяно более 204,5 тыс. га полей.