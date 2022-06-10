Москва, , 09:50 — REGNUM На фоне санкций правительство России внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий специальное регулирование в сфере финансового рынка и корпоративных отношений, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Законопроектом предусматривается временное исключение требования о ежегодном обновлении проспекта ценных бумаг.

Кроме того, для расширения возможностей компаний по привлечению финансирования путем эмиссии облигаций, обеспеченных залогом, вводится возможность включать в обеспечение облигаций инвестиционные паи.

В условиях санкционного давления на участников финансового рынка и для снижения административной и финансовой нагрузки на общественно значимые организации на финансовом рынке предлагается предусмотреть отсрочку требования по привлечению с 2023 года к оказанию аудиторских услуг только аудиторских организаций, сведения о которых внесены в реестры, на один год — до 2024 года.

Поскольку воздействие санкционных мер отразилось на показателях рыночной стоимости акций публичных акционерных обществ, законопроектом предусмотрено сокращение периода для определения средневзвешенной цены акций публичных обществ до одного месяца в случае принятия общим собранием акционеров публичного акционерного общества решения о реорганизации общества.

Также законопроектом предусмотрена возможность не образовывать совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного общества по решению общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества в случае применения санкций в отношении таких обществ.

Недружественные действия иностранных государств повлекли невозможность выплаты доходов по иностранным облигациям, размещенным дочерними компаниями российских обществ за пределами Российской Федерации, а также возникновение обстоятельств, являющихся основанием для их досрочного приобретения или погашения. В связи с этим предлагается установить ограничения на возникновение оснований для кросс-дефолтов, а также ввести специальные правила размещения российских облигаций для целей погашения соответствующих иностранных облигаций.

Также законопроектом предлагается предусмотреть дополнительные полномочия Совета директоров Банка России в рамках антисанкционных мер в части возможности установления специальных требований к деятельности субъектов национальной платежной системы, к лицам, приобретающим акции (доли) кредитной организации, некредитной финансовой организации, требований к порядку приобретения акций (долей) кредитной организации, некредитной финансовой организации.

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