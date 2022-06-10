Донецк, , 09:49 — REGNUM В результате обстрелов со стороны украинских нацистов за сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли четыре мирных жителя. Об этом 10 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

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«За минувшие сутки, с 08:00 9 июня до 08:00 10 июня, в результате обстрелов ВФУ (вооруженные формирования Украины. —ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре человека», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за это же время при обстрелах со стороны киевских боевиков были ранены шесть мирных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские вооруженные формирования снова обстреляли из артиллерии город Горловка в ДНР.