Владивосток, 10 июня, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Открытие моста из России в Китай имеет значение не только для Дальнего Востока, а для всей страны в целом. Об этом журналистам заявил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Amurobl.ru Юрий Трутнев

«Что касается важности моста, то мы каждый день сегодня говорим о развороте России на восток. Но разворот нельзя сделать декоративно. Для того чтобы он состоялся, нужно расширение Транссиба на строительство мостов через Амур. <…> Поэтому вся эта работа имеет огромное значение не только для Дальнего Востока, совсем не только для Амурской области, а для всей России», — сказал Трутнев.

По его словам, мост из России в Китай «себя окупит», поскольку он «сокращает дорогу на 300 километров, соответственно, снижаются транспортные издержки, и значительное количество людей может пользоваться этим мостом».