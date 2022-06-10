Самара, 10 июня, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Первый этап работы по ликвидации очагов загрязнения на бывшем Средневолжском заводе химикатов стартовал в Чапаевске. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Pixabay.com Загрязнение почвы

Данный вопрос был рассмотрен на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в областном правительстве.

Отмечается, что предприятие давно прекратило свою деятельность, но проблемы на этой площадке копились много лет. Так, на территории в 263 га размещены объекты, которые ранее использовались при производстве ядохимикатов, химических удобрений, а также продукции оборонного назначения. Данные объекты являются очагами загрязнения окружающей среды мышьяком, солями тяжелых металлов, ртутью, стойкими органическими загрязнителями.

Сообщается, что на территории бывшего завода были проведены инженерные изыскания, по результатам которых определены границы локализации источников загрязнения окружающей среды, был подготовлен проект ликвидации источников химической опасности.

В 2021 году Самарская область выиграла конкурс минприроды России и получила необходимое финансирование на первый этап работ по оздоровлению территории в рамках реализации национального проекта «Экология».

Отмечается, что самым крупным источником химического загрязнения на территории бывшего завода является шламоотстойник Ш-2, который расположен рядом с руслом реки Чапаевки и содержит отходы II—IV классов опасности.

«Сейчас подрядная организация приступила к работам. Это позволит обезопасить реку Чапаевка, которая входит в бассейн реки Волга, от возможного загрязнения опасными веществами», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Отмечается, что на первый этап ликвидации очага загрязнения было выделено два с половиной миллиарда рублей. На эти средства организованы работы по изоляции шламоотстойника Ш-2. Специалисты намерены возвести вокруг источника опасных отходов противофильтрационную завесу — подобие бетонного саркофага. Предполагается, что это исключит возможность попадания вредных веществ в почву и воды реки Чапаевки.

Сообщается, что власти Самарской области также ведут работу по решению еще одного важного для региона вопроса экологии — оздоровлению бывшей производственной площадки ОАО «Фосфор» в Тольятти.

Отмечается, что в регионе подготовили технико-экономическое обоснование, определили технологический путь ликвидации загрязнений и завершили формирование земельных участков.

«Следующий этап — это включение объекта в реестр накопленного экологического вреда. Здесь есть определенные проблемы, поскольку на отдельных участках расположены объекты недвижимости, находящиеся в частной собственности. В соответствии с законодательством, собственники должны либо отказаться от строений, либо провести мероприятия по очистке объектов за свой счет. Необходимо вести переговоры с владельцами объектов, к этой работе, помимо муниципалитета, готовы подключиться Росимущество и Росприроднадзор», — приводит пресс-служба слова Кудряшова.