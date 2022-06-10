Борисовка, Белгородская область, 10 июня, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Под суд попал директор производственного подразделения «Белоблводоканала» в Борисовском районе, сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель регионального УФСБ Оксана Ищенко.

Бухгалтерия

Оперативники установили, что руководитель предоставлял в бухгалтерию фиктивные акты приёмки-сдачи оказанных услуг по ремонту служебного автотранспорта. Предприятию нанесён имущественный вред в крупном размере, в отношении директора возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Борисовский районный суд постановил обвиняемому заплатить штраф. Приговор вступил в законную силу.