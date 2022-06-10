Сингапур, 10 июня, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Министр обороны Южной Кореи Ли Чон Соп, находящийся с визитом в Сингапуре, встретился 10 июня с министром обороны Канады Анитой Ананд. Об этом сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, представительница Канады выразила надежду на активное участие Оттавы в Индо-Тихоокеанском регионе, а также сообщила о том, что к осени текущего года правительство Канады объявит свою Индо-Тихоокеанскую стратегию.

В ответ Ли Чон Соп также объявил о том, что в настоящее время правительство Южной Кореи разрабатывает свою Индо-Тихоокеанскую стратегию. Он также оценил готовность Канады внести свой вклад в региональную стабильность, подчеркнув, что Сеул и Оттава разделяют такие ценности, как свобода, демократия и рыночная экономика.

Министр обороны Южной Кореи пригласил Аниту Ананд принять участие в «Сеульском оборонном диалоге», который состоится в сентябре, а также поблагодарил правительство Канады за вклад в установление мира на Корейском полуострове.