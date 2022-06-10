Москва, 10 июня, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Россия лишит Японию права ловить рыбу возле Курильских островов из-за отказа платить за квоты. Об этом 10 июня сообщил вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

Government.ru Юрий Трутнев

Он рассказал, что японцы отказались заплатить за квоты по вылову рыбы у Курильских островов, следовательно, это право у них будет изъято.

«Поэтому они сами себя хорошо наказывают, им даже помогать не надо», — цитирует Трутнева РИА Новости.

Вице-премьер отметил, что не видит смысла ограничивать экспорт рыбы в Японию, поскольку фактические ограничения вводятся усилиями самих японцев.