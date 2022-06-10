Санкт-Петербург, , 09:43 — REGNUM В Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2022 года будет принимать участие делегация Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) во главе с государственным министром по вопросам внешней торговли в министерстве экономики страны Тани бен Ахмедом аз-Зейуди. Об этом 10 июня сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

ПМЭФ Tatarstan.ru

«Государственный министр внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов возглавит делегацию на Петербургском международном экономическом форуме», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что главными темами деловой программы Петербурга в ходе юбилейного Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 15 по 18 июня, станут поддержка предпринимательства в условиях внешних вызовов, трансфер технологий, производство инновационных материалов и технологий, развитие рынка труда и туризм.