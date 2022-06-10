Чебоксары, , 09:41 — REGNUM В Чебоксарах с учётом судебной практики и решения антимонопольщиков предлагается ведение реестра недобросовестных перевозчиков. Соответствующий проект решения проходит общественные обсуждения, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Общественный транспорт Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Уточняется, что проект разработан в целях приведения нормативных правовых актов городского собрания Чебоксар в соответствие с федеральным законом.

«Одновременно проектом решения предлагается ведение администрацией города Чебоксары реестра недобросовестных поставщиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам города Чебоксары», — отмечается в документе за подписью руководителя транспорта мэрии Чебоксар Дмитрия Букина .

Он ссылается на необходимость ведения реестра недобросовестных перевозчиков с учётом ряда судебных решений, а также на Чувашское УФАС «в решении по результатам рассмотрения обращения об отказе во включении сведений» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Проект решения вынесен на общественные обсуждения, которые завершатся 23 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2022 года в Чебоксарах предлагается отменить автобусный маршрут № 32, который не только проезжает через весь город, но и одновременно работает по межмуниципальному маршруту Чебоксары — Новочебоксарск. Кроме того, может быть скорректирована схема движения троллейбуса № 14.

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