Чебоксары, 10 июня, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В Чебоксарах с учётом судебной практики и решения антимонопольщиков предлагается ведение реестра недобросовестных перевозчиков. Соответствующий проект решения проходит общественные обсуждения, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Общественный транспорт

Уточняется, что проект разработан в целях приведения нормативных правовых актов городского собрания Чебоксар в соответствие с федеральным законом.

«Одновременно проектом решения предлагается ведение администрацией города Чебоксары реестра недобросовестных поставщиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам города Чебоксары», — отмечается в документе за подписью руководителя транспорта мэрии Чебоксар Дмитрия Букина .

Он ссылается на необходимость ведения реестра недобросовестных перевозчиков с учётом ряда судебных решений, а также на Чувашское УФАС «в решении по результатам рассмотрения обращения об отказе во включении сведений» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Проект решения вынесен на общественные обсуждения, которые завершатся 23 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2022 года в Чебоксарах предлагается отменить автобусный маршрут № 32, который не только проезжает через весь город, но и одновременно работает по межмуниципальному маршруту Чебоксары — Новочебоксарск. Кроме того, может быть скорректирована схема движения троллейбуса № 14.