Лондон, 10 июня, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Все возможные дипломатические каналы задействует правительство Великобритании, чтобы помочь наёмникам Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, приговорённым властями ДНР к смертной казни. Об этом заместитель британского министра образования Робин Уокер заявил 10 июня телеканалу Sky News.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Он отметил, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс ясно дала понять, что наёмникам и их родственникам предложат любую возможную помощь. К Пиннеру и Аслину должны относиться как к военнопленным в соответствии с Женевской конвенцией.

«Нет никаких оснований для их судебного преследования. Это нелегитимный суд, устроенный бутафорским правительством. Мы не признаем его полномочия», — заявил Уокер.

Он подчеркнул, что Лондон продолжит использовать все дипломатические каналы, чтобы указать на статус военнопленных и добиться для них соответствующего обращения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд Донецкой Народной Республики приговорил к смерти двух британских подданных Пиннера и Аслина, а также марокканского гражданина Саадуна Брагима. Они воевали в Донбассе в качестве наёмников на стороне Украины и попали в плен.

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