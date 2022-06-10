Владивосток, , 09:40 — REGNUM Япония своим отказом платить за квоты по вылову рыбы наказала сама себя. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Юрий Трутнев Dfo.gov.ru

«Они отказались заплатить за квоты по вылову у Курильских островов, соответственно, это право у них будет изъято. Поэтому они сами себя хорошо наказывают, им даже помогать не надо», — сказал Трутнев.

По его словам, российские власти считают бессмысленным ограничение экспорта российской рыбы в Японию: «Мы уже, по сути дела, ограничили, причем ограничили их усилиями».