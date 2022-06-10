Санкт-Петербург, 10 июня, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Петербуржец, выстреливший в себя из травматического оружия в храме на Пискаревском проспекте Северной столицы, остался жив, но находится в реанимации в одной из больниц города.

пресс-служба управления Росгвардии по СПб и ЛО Травматический пистолет «Гроза-021»

Несчастный случай произошел вечером 9 июня в Красногвардейском районе Петербурга. 31-летний мужчина пришел в Благовещенскую церковь, встал перед алтарем на колени, после чего по неизвестной причине произвел выстрел в себя из травматического пистолета «Гроза-021».

«На место была вызвана скорая медицинская помощь. Сотрудники Росгвардии обеспечили охрану места происшествия до прибытия следственно-оперативной группы», — отметили в пресс-службе управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как стало известно ИА REGNUM, мужчина госпитализирован в больницу, он находится в реанимации, в тяжелом, но стабильном состоянии.