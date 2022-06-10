Якутск, , 09:39 — REGNUM Эксперты оценили работу офтальмологической службы Якутии во время проверки. Они констатировали, что эта отрасль медицины в республике совершила колоссальный рывок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 июня в пресс-службе правительства региона.

Диагностика у офтальмолога Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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Оценивали качество офтальмологической помощи члены рабочей группы Иркутского филиала Национального медицинского исследовательского центра «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» Минздрава России.

«За последние годы Якутская офтальмология совершила колоссальный рывок и в плане оборудования, и в плане подготовки врачей, и в плане организации оказания медицинской помощи для пациентов республики. Ваш регион является самым продвинутым в создании программ развития и, главное, в их реализации», — сказал эксперт, заместитель директора по лечебной работе Иркутского филиала НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» Алексей Якимов.

Как сообщало ИА REGNUM, в отдалённых территориях Якутии ликвидируется кадровый дефицит медицинских специалистов. За десять лет в сёла, посёлки и малые города республики уехали работать 1015 врачей.