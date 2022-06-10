Якутских офтальмологов отметили на федеральном уровне
Якутск, 10 июня, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Эксперты оценили работу офтальмологической службы Якутии во время проверки. Они констатировали, что эта отрасль медицины в республике совершила колоссальный рывок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 июня в пресс-службе правительства региона.
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Оценивали качество офтальмологической помощи члены рабочей группы Иркутского филиала Национального медицинского исследовательского центра «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» Минздрава России.
Как сообщало ИА REGNUM, в отдалённых территориях Якутии ликвидируется кадровый дефицит медицинских специалистов. За десять лет в сёла, посёлки и малые города республики уехали работать 1015 врачей.