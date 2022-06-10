Москва, , 09:35 — REGNUM В Москве ко Дню России установили более 2,7 тысячи флагов и флаговых конструкций в цветах российского триколора, сообщается на портале мэра столицы.

В центре Москвы флагами оформлены семь мостов — Крымский, Большой Краснохолмский, Большой Москворецкий, Большой Устьинский, Бородинский, Большой Каменный, мост Победы.

Конструкции с флагами появились в пешеходных зонах и городских парках. На афишных стендах закрепили более 600 тематических плакатов. Также подготовили цифровые открытки, которые будут транслировать на билбордах

С 11 по 13 июня архитектурно-художественная подсветка зданий в центре Москвы в День России будет работать в праздничном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 12 июня в честь празднования Дня России пройдет более 120 мероприятий.

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