Вашингтон, 10 июня, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Студия Tindalos Interactive в рамках онлайн-фестиваля Summer Game Fest анонсировала игру Aliens: Dark Descent, в основу которой легла франшиза «Чужие». Трейлер был опубликован 9 июня на сайте журнала PC Gamer.

Цитата из х∕ф «Чужие», реж. Джеймс Кэмерон. 1986. США, Великобритания Монстр

Игра будет представлять собой кооперативный шутер с видом сверху, её релиз состоится в 2023 году. Видео, которое разработчики показали на Summer Game Fest, в основном представляет собой кинематографический трейлер, однако на последних десяти секундах зрителям показали игровой процесс.

Напомним, 24 августа 2021 года студия Cold Iron выпустила похожий проект: многопользовательский кооперативный шутер от первого лица Aliens: Fireteam Elite. Стоит отметить, что ранее Tindalos Interactive разрабатывала несколько иные игры, например, в 2019 году она выпустила стратегию в реальном времени Battlefleet Gothic: Armada 2.