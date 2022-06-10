Симферополь, 10 июня, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Крым приобрёл статус транзитной территории, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Он рассказал об изменении положения региона в связи с освобождением от националистов южных регионов Украины, отметив, что транспортной блокады больше нет.

«Теперь у Крыма есть две транспортные артерии: Крымский мост на востоке и разблокированные автомобильные и железнодорожные дороги на севере, гарантирующие транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, а также народными республиками Донбасса», — приводит слова Крючкова РИА Новости.

Советник отметил, что республика впервые обрела статус транзитной территории.