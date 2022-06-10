Ярославль, , 09:41 — REGNUM Житель Ярославля обвиняется в разбойном нападении на офис микрозаймов, также в сбыте и хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

Обвиняемый в разбое УМВД по ЯО

Мужчина напал на офис микрофинансовой организации в Заволжском районе города, на проспекте Авиаторов.

«Следствием установлено, что обвиняемый в феврале 2022 года зашёл в офис микрофинансовой организации, угрожая ножом, перепрыгнул через стол, подошёл к женщине-оператору, схватил ее за лицо и приставил нож, затем ключом открыл выдвижной ящик стола и похитил денежные средства в сумме более 42 тысяч рублей. При задержании он попытался скрыться от сотрудников полиции, но это ему не удалось», — рассказали в ярославской полиции.

При обыске у него обнаружили не только нож, но и три разных вида запрещенных веществ общей массой в 2 грамма. Сейчас расследование завершено, уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.