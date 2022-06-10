Ярославль, 10 июня 2022, 09:41 — REGNUM Житель Ярославля обвиняется в разбойном нападении на офис микрозаймов, также в сбыте и хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.
Мужчина напал на офис микрофинансовой организации в Заволжском районе города, на проспекте Авиаторов.
При обыске у него обнаружили не только нож, но и три разных вида запрещенных веществ общей массой в 2 грамма. Сейчас расследование завершено, уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.