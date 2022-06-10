Джакарта, 10 июня, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела двустороннюю встречу с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины, сообщает Kompas.

U.S. Department of State Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди

На встрече министры иностранных дел двух стран обсудили предложение о сотрудничестве между PT Pindad и боснийско-герцеговинским производителем боеприпасов Igman.

«Мы полны решимости продолжить предлагаемое сотрудничество в стратегической отрасли между PT Pindad и Igman Босния и Герцеговина, в частности, по обмену опытом в производстве боеприпасов», — заявила глава МИД Индонезии на совместной пресс-конференции, которая прошла в онлайн формате.

Двусторонняя торговля между Индонезией и Боснией и Герцеговиной увеличилась за полгода. В целом товарооборот между двумя странами увеличился на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Индонезия и Босния и Герцеговина намерены развивать сотрудничество в сфере туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что в стране выявили четыре случая мутации штамма «омикрон», а именно BA.4 и BA.5.