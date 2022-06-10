Москва, 10 июня, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Новых причастных к расстрелам мирных жителей в Мариуполе выявили российские следователи совместно с ФСБ и ФСИН. Об этом 10 июня заявили в Следственном комитете России в ходе оперативного совещания под председательством главы ведомства Александра Бастрыкина, передает пресс-служба СК РФ.

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«Во взаимодействии с ФСБ и ФСИН России выявлены новые лица, причастные к жестоким расстрелам в Мариуполе мирных жителей, среди которых были женщины и дети», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что это военнослужащий в/ч А-1965 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Валентин Василенко, командир разведывательной роты 36 бригады морской пехоты ВСУ старший лейтенант Владислав Стрюков и его подчиненный — Артем Бучковский, а также военнослужащий этой же бригады Ярослав Ивасев.

При этом подчеркивается, что по всем указанным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

Также в СК РФ уточнили, что число пострадавших от действий украинских нацистов мирных граждан постоянно увеличивается и на данный момент оно превысило 75 тысяч, среди которых 13 тысяч — несовершеннолетние.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что стратегически важная железнодорожная станция Светланово в Луганской Народной Республике освобождена от украинских нацистов.