Дамаск, 10 июня, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку ВВС Израиля на окрестности Дамаска. Об этом 10 июня сообщило агентство SANA.

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«Израильский противник совершил агрессивное нападение со стороны оккупированных Голанских высот. Нашим зенитчикам удалось поразить большинство ракет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удары были нанесены по наземным целям к югу от сирийской столицы. В результате один мирный житель получил ранение, нанесён материальный урон.