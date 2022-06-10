Омск, 10 июня, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Омской области в мае 2022 года зарегистрировано повышение среднего уровня цен на 0,1% (в мае 2021 года — на 0,4%). Об этом ИА REGNUM сообщили в Омскстате.

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор лимонов

По данным статистиков, продовольственные товары в среднем подорожали на 0,3%. Значительнее всего из продуктов питания выросли в цене лимоны (на 19,1%), шоколад (на 11,6%) и виноград (на 9,8%).

Овсяная и перловая крупы стали дороже на 9%, репчатый лук — на 7,2%, манная крупа — на 6%.

Выросли цены на рыбные консервы (на 1,4-5,7%), творожные сырки (на 5,4%), овсяные хлопья «Геркулес» (на 5,3%). Подсолнечное масло подорожало на 4,9%, йогурт — на 4,7%.

Кроме того, выросли цены на сухие смеси для детского питания, какао, торты, зеленый чай, кексы, рулеты, варенье, джем, повидло, бананы, маргарин (на 3,9-4,6%).

В то же время в мае в Омской области подешевели свежие огурцы (на 34,6%), белокочанная капуста (на 30,1%), чеснок (на 28,3%). Снизились цены на помидоры (на 19,1%), свёклу (на 10,7%), груши (на 4,9%), куриные яйца (на 14,1%), сахар (на 3,7%).

Добавим, непродовольственные товары в регионе в мае стали дороже в среднем на 0,9%. Средний уровень цен и тарифов в сфере услуг снизился на 1,5%.

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