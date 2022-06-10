Москва, 10 июня, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Законопроект, позволяющий засекретить информацию о золотовалютном резерве, правительство России внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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Информация о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах Российской Федерации должна быть защищена от возможности ее получения недружественными иностранными государствами, отмечают в правительстве.

В этой связи законопроектом предлагается изменить статус информации о размерах резервов, которая не подлежит отнесению к государственной тайне и засекречиванию, на статус информации, в отношении которой такой режим может быть установлен.