Москва, 10 июня, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Территории Луганской и Донецкой Народных Республик скоро будут полностью освобождены, задача по освобождению Донбасса реализуется в настоящее время. Об этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил в интервью телеканалу BBC.

Russiaun.ru Василий Небензя

Он напомнил, что первоначально Россия объявила нейтралитет Украины, денацификацию и демилитаризацию страны целями военной спецоперации. Первоочередной задачей, которая сейчас реализуется, было освобождение Донбасса.

«Вы увидите освобождение всей [территории] Донецкой и Луганской областей. Это, надеюсь, скоро произойдёт», — сказал Небензя.

Отвечая на вопрос о якобы «трудном» продвижении российских войск в Донбассе, он предложил сравнить записи спустя одну-две недели. Тогда будет виден прогресс.

Небензя добавил, что Запад явно провоцирует эскалацию конфликта, поставляя Украине тяжёлое вооружение. России придётся «отодвинуть украинские силы» и от своей территории, и от республик Донбасса.

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