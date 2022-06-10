Москва, 10 июня, 2022, 09:26 — ИА Регнум. На территории Москвы действует в общей сложности 211 предприятий легкой промышленности, на которых работают почти 19 тыс. человек. Об этом 10 июня в своем блоге написал мэр столицы Сергей Собянин.

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«Среди них — исторические фабрики вроде «Парижской коммуны» и новые мастерские, с полным правом относящиеся к модной отрасли креативной индустрии», — написал глава города.

По его словам, в 2021 году объёмы производства одежды и изделий из кожи увеличились на 120%, а выпуск текстильных изделий вырос в разы, составив рекордные 240%. При этом компании потратили на обновление оборудования 1,54 млрд рублей инвестиций и уплатили в бюджет Москвы 1,4 млрд рублей налогов.