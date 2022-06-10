Владивосток, 10 июня, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Во Владивостоке с экзамена по обществознанию 9 июня удалили одного выпускника за использование шпаргалки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

ЕГЭ

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Всего обществознание сдавал 1551 человек. Пропустили тестирование шесть участников по уважительной причине.

ЕГЭ по обществознанию — один из самых востребованных на протяжении уже нескольких лет. В прошлом году этот экзамен сдавали 1538 участников.

На следующей неделе выпускники будут сдавать биологию, английский и китайский языки.

Всего ЕГЭ во Владивостоке сдают 4009 человек.

как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке выпускники школ и гимназий узнали результаты ЕГЭ по литературе, химии и географии. По литературе 100 баллов получили восемь человек.