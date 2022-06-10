Иркутск, 10 июня, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Прокуратурой Иркутской области проверено соблюдение прав несовершеннолетних на получение медицинских изделий. В ходе надзорных мероприятий установлена необходимость повышения уровня оказываемой бесплатной медицинской помощи и обеспечения детей, страдающих сахарным диабетом, новейшими системами мониторинга уровня глюкозы в крови, сообщает 10 июня пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ по СФО.

Alisha Vargas Глюкометр AccuChek

На территории региона проживает 869 несовершеннолетних, страдающих сахарным диабетом, которые вынуждены ежедневно делать по несколько процедур для контроля жизненно важных показателей. В целях защиты их прав приняты меры прокурорского реагирования.

После вмешательства прокуратуры области постановлением правительства региона внесены изменения в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области, предусматривающие за счет областного бюджета обеспечение несовершеннолетних, страдающих сахарным диабетом, усовершенствованными диагностическими системами. Данная мера социальной поддержки установлена впервые, поскольку законодательством ее финансирование из федеральных источников не предусмотрено.

Для обеспечения детей системами мониторинга уровня глюкозы в крови в областном бюджете на 2022 год дополнительно выделено свыше 100 млн. рублей.

В настоящее время региональным министерством здравоохранения медицинские изделия закуплены и уже распределены 731 ребенку указанной категории.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области за 2021 год выявлены многочисленные нарушения закона об обеспечении детей-инвалидов лекарствами, медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации.

Читайте также: В Приангарье прокуратура помогла получить помощь сотням детей-инвалидов