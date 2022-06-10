Санкт-Петербург, 10 июня, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Новый памятник основателю города и первому российскому императору появился в Санкт-Петербурге. На северном берегу Лахтинской гавани рядом с небоскребом «Лахта Центра» в день празднования 350-летия со дня рождения царя торжественно открыли памятник «Петр I, спасающий утопающих близ Лахты». Самодержец предстаёт здесь в качестве спасителя попавших в беду простых людей.

gov. spb.ru Памятник «Петр I, спасающий утопающих близ Лахты»

По легенде, 5 ноября 1724 года царь, возвращаясь из поездки, заметил у Лахты севший на мель бот с людьми и бросился их спасать, не боясь ледяной воды, от которой он простудился и заболел. В 1909 году в память об этом событии на Адмиралтейской набережной Петербурга в день двухсотлетия Полтавской битвы был открыт памятник «Петр I, спасающий рыбаков близ Лахты». Он был поставлен на личные средства императора Николая II. В 1919 году монумент был демонтирован по решению Совнаркома. Авторской копии памятника не сохранилось.

В новом монументе (скульптор — Степан Мокроусов-Гульельми, архитектор — Михаил Мамошин) Петр I изображен выходящим из бушующих волн и поддерживающим двух обессиливших матросов. Высота изваяния составляет семь метров. Проект памятника «Петр I, спасающий утопающих близ Лахты» реализован при поддержке ПАО «Газпром».

«Памятник, без сомнения, является знаком уважения и любви, нашей с вами любви к традициям нашего города, к его богатой истории, к его богатой культуре», — отметил председатель правления ПАО «Газпром», почетный гражданин Петербурга Алексей Миллер.