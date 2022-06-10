Грозный, 10 июня, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Стратегически важная железнодорожная станция Светланово в Луганской Народной Республике освобождена от украинских националистов. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал 9 июня в своём телеграм-канале.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

Он подчеркнул, что станцию полностью контролируют бойцы специального полка полиции имени Героя России Ахмата Кадырова. В распоряжении бойцов оказались вооружение и спецсредства, «любезно» оставленные националистами.

«Натиск союзных войск не выдержали украинские военнослужащие на железнодорожной станции Светланово», — написал Кадыров.

Грузовая станция Светланово Донецкой железной дороги расположена в 20 км к югу от Лисичанска, неподалёку от посёлка Камышеваха и города Золотое.

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