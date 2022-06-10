Ереван, 10 июня, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В Ереване утром 10 июня стартовало заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает телеканал Yerevan․Today.

Zviazda.by ОДКБ

По данным журналистов, делегации всех стран прибыли на место, прошло совместное фотографирование. Заседание будет проходить сначала в узком, потом в расширенном форматах.

После заседания министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и генсек ОДКБ Станислав Зась сделают заявления для прессы.

В повестку заседания СМИД ОДКБ внесены вопросы безопасности в регионе и мире, а также укрепления механизмов быстрого кризисного реагирования ОДКБ. Запланировано подписание меморандума о взаимопонимании по вопросам внешней политики, обороны и безопасности. Также планируется подписание программы консультаций на 2022–2024 годы.

Стоит отметить, что к началу заседания СМИД ОДКБ туда также выдвинулась колонна протестующих. Они заявляют, что не считают правительство Армении легитимным и хотят донести это до иностранных делегаций, прибывших в Ереван.