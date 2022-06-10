Ростов-на-Дону, 10 июня, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Российско-украинскую границу за сутки пересекли ещё более 18,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 10 июня сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 18,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, с начала эвакуации прибыли более 1,2 млн беженцев из Донбасса и с Украины, в том числе около 200 тыс. детей. Всего на Дону подготовлено 165 пунктов временного размещения на 11 тыс. мест.