Донецк, , 09:23 — REGNUM За минувшие сутки в результате украинских обстрелов погибли четыре мирных жителя Донецкой Народной Республики. Об этом 10 июня сообщили в штабе территориальной обороны ДНР со ссылкой на данные МЧС республики.

Дом после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

В штабе опубликовали статистику за период с 08:00 9 июня до 08:00 10 июня. За это время в республике в результате обстрелов украинских формирований погибли четыре человека, ещё шесть получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли посёлки Минеральное и Гольмовский.