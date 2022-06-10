Черкесск, , 09:22 — REGNUM В Карачаево-Черкесии произошло ЧП в одном из двухэтажных домов по улице Полевая в городе Черкесске. В аварийном доме обрушился балкон. Вместе с ним вниз упала хозяйка квартиры. В результате происшествия пенсионерка получила серьезные травмы — переломы стопы и двух позвонков пишет Telegram-канал Mash Gor.

Ветхое жильё Марина Каширская © ИА REGNUM

По словам жильцов дома, они не раз обращались к властям города, рассказывая им о своих бедах. В двухэтажке, построенной в прошлом веке, дыры в полу и перекрытиях, разваливается фасад. Однако в признании дома аварийным и в принятии каких-либо мер для устранения разрушений им всякий раз отказывали.

После случившегося 9 июня на место происшествия прибыли представители ответственных служб. Жильцы дома надеются, что после обследования их дом все же будет включен в программу ликвидации ветхого жилья.