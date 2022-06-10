Пермь, , 09:21 — REGNUM В Перми 12 июня будет двойной праздник — День России и День рождения города. Во время празднования особое внимание уделят вопросам безопасности, сообщили в пресс-службе мэрии.

Пермь gorodperm.ru/Виталий Кокшаров

«В обеспечении общественного порядка будут участвовать правоохранительные органы, представители частных охранных организаций, народные дружинники и волонтёры», — сказали в администрации.

В муниципалитете ожидается грандиозный праздник. В частности, на площади возле Театра-Театра состоится большой концерт. Запланирован конкурс ди-джеев на набережной реки Камы, фестиваль барбекю в 68-м квартале эспланады и многое другое.

На городской эспланаде и набережной Камы установят металлодетекторы, столы для осмотра ручной клади и металлические ограждения. У памятника Василию Татищеву уже 11 июля установят ограждения, входные группы оборудую также металлодетекторами.

Перед входными группами разместят штендеры с утверждёнными правилами поведения зрителей и участников мероприятия. Власти информируют, что посетителям категорически запрещается проносить с собой оружие, наркотические и психоактивные вещества, алкоголь, любые напитки в стеклянной таре, горючие и взрывоопасные вещества. Дети до 12 лет допускаются только в сопровождении взрослых. Пьяным допуск на праздник будет закрыт. Под запретом любая политическая агитация. Горожан призывают отказаться от самокатов, гироскутеров и велосипедов. С ними попасть на территорию празднования Дня России и Дня города станет невозможно.