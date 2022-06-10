Пекин, 10 июня, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Украинский кризис может оказать ощутимое влияние на систему международных отношений, которая существенно изменится под влиянием этих событий. Такую перспективу обрисовал эксперт У Синьбо в статье для китайской газеты «Хуаньцю шибао».

Земной шар

Он подчеркнул, что подрыв сложившихся правил в результате введения Западом антироссийских санкций повлияет на существующий миропорядок. По словам Синьбо, произойдёт переход от экономической глобализации к консолидации, а страны постепенно разделятся на торговые, технологические и валютные блоки.

Эксперт отметил, что план США по использованию доллара в качестве оружия может оказать лишь кратковременное давление, однако в долгосрочной перспективе это приведёт к ослаблению международного кредита доверия доллару США и заставит многие страны рассмотреть возможность снижения своей зависимости от американской валюты.

Синьбо также считает, что в глобальной международной системе управления произойдёт раскол. По его словам, разногласия между Россией и Китаем с одной стороны и США и их союзниками — с другой уже сейчас становится более очевидным. Данное явление, прогнозирует эксперт, может постепенно оказать влияние на Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие механизмы управления.

При этом главным итогом происходящих событий он назвал реорганизацию международных отношений. Он пояснил, что система, существующая на сегодняшний день, может ослабеть, тогда произойдёт раскол на два противостоящих лагеря и один — нейтральный.

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