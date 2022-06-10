Москва, 10 июня 2022, 09:17 — REGNUM Посягательства Польши на исконно-русские земли началось более 1000 лет назад, когда первый «Дуда» оказал «братскую помощь» первому «Зеленскому», заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.
В те времена жил Святополк Окаянный. Окаянным его назвали за убийство Бориса и Глеба, и был это такой киевский князь. И этот Святополк, который боролся со своим братом Ярославом, привел в Киев первые войска польского государства для борьбы со своим братом. Будущий польский король Болеслав I пришел вместе с наемными печенегами, утвердив кого хотел на русском киевском престоле. Именно тогда поляки впервые попытались сильно подредактировать историю Древней Руси.
Но с окончанием эпизода, история не кончилась, и уже в 1031 году другие киевские князья Мстислав Храбрый и Ярослав Мудрый выступили в поход на Польшу возвращать «хапнутую» Волынь и наказать их за посягательство на наш суверенитет и территориальную целостность. Тогда же Руси были возвращены города Перемышль и Червень.
Спустя примерно 200 лет после того, как Болеслав I затеял специфическую помощь Святополку Окаянному, произошло укрепление Руси, а Роман Мстиславович объединил Галицкое и Волынское княжество.