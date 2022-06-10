Москва, 10 июня, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Посягательства Польши на исконно русские земли началось более 1000 лет назад, когда первый «Дуда» оказал «братскую помощь» первому «Зеленскому», заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Как именно докатился клубочек объятий Дуды и Зеленского, и откуда он катится? Когда всё это началось? А началось это, товарищи, господа, братья, сестры и друзья, не абы когда, а в 1018 году. У этого начала есть определенная дата. Всё началось 1004 года назад…», — заявил Кургинян.

В те времена жил Святополк Окаянный. Окаянным его назвали за убийство Бориса и Глеба, и был это такой киевский князь. И этот Святополк, который боролся со своим братом Ярославом, привел в Киев первые войска польского государства для борьбы со своим братом. Будущий польский король Болеслав I пришел вместе с наемными печенегами, утвердив кого хотел на русском киевском престоле. Именно тогда поляки впервые попытались сильно подредактировать историю Древней Руси.

«Все аналогии хромают… «Дуда», утвердив этого «Зеленского» и оказав ему помощь в борьбе с другими (в данном случае, с нами), почему-то не захотел окончательно этого Святополка усадить на трон, а как-то начал чесать репу по поводу того, а не мог бы он сам стать королем киевским. Кончилось это какими-то восстаниями, поляки ушли, заодно прихватили Волынь с собой по дорожке в качестве маленького подарка, и на этом этот микроэпизод древней русской и совместной русско-польской истории кончился», — продолжил политолог.

Но с окончанием эпизода история не кончилась, и уже в 1031 году другие киевские князья Мстислав Храбрый и Ярослав Мудрый выступили в поход на Польшу возвращать «хапнутую» Волынь и наказать их за посягательство на наш суверенитет и территориальную целостность. Тогда же Руси были возвращены города Перемышль и Червень.

Спустя примерно 200 лет после того, как Болеслав I затеял специфическую помощь Святополку Окаянному, произошло укрепление Руси, а Роман Мстиславович объединил Галицкое и Волынское княжество.