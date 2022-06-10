Чебоксары, 10 июня, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В Чебоксарах власти предлагают с 1 июля отменить автобусный маршрут № 32, который перевозит пассажиров из Новочебоксарска в столицу республики и проезжает через весь город, а также внести изменения в схему движения троллейбуса № 14. Соответствующий проект постановления внесён на общественные обсуждения, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Общественный транспорт

Изменения планируется внести в муниципальное положение об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и электрическим транспортом. Данное решение подготовлено на основании протокола заседания комиссии по вопросам развития транспортной сети и безопасности дорожного движения.

«Проектом постановления предлагается изменить схему движения троллейбусного маршрута № 14 и отменить автобусный маршрут № 32», — следует из пояснительной записки за подписью начальника транспортного отдела администрации Чебоксар Дмитрия Букина .

Как следует из проекта, троллейбусный маршрут № 14 (Университет — микрорайон Солнечный) планируется изменить «в прямом направлении»: улица Университетская — улица Академика РАН Х. М. Миначева — улица Филиппа Лукина — улица Академика РАН Х. М. Миначева – улица Университетская.

Автобусный маршрут № 32 (Машиностроительный техникум — Университет), который в настоящее время также совмещён с межмуниципальным маршрутом Чебоксары — Новочебоксарск, предлагается отменить с 1 июля 2022 года.

Обсуждение данного проекта завершится 26 июня.