Новосибирск, , 09:16 — REGNUM Генпрокуратура РФ обеспокоена ростом числа проблем и нарушений, допущенных сибирскими регионами при прохождении отопительного периода 2021–2022 гг. Подробности 10 июня по итогам видеоконференцсвязи сообщает пресс-слуюба управления Генпрокуратуры РФ по СФО.

Отопительный сезон Bloknot-volzhsky.ru

Межведомственное совещание в Новосибирске провёл исполняющий обязанности начальника ведомства по Сибирскому федеральному округу Юрий Русанов. Его участники отметили, что в 2022 году зафиксировано более 500 различных аварий и инцидентов. Количество выявленных нарушений по результатам проверок превысило 4,5 тыс.

В городах Алтайского, Красноярского краев, Омской, Новосибирской областей и других регионов порывы на сетях привели к тому, что более 10 000 человек и свыше 70 социально значимых объектов находились без коммунальных услуг.

В начале отопительного периода на территории Алтайского края, Новосибирской и Омской областей имели место трудности с завозом угля, неоправданного удорожания его стоимости и прочее. После вмешательства прокуроров нарушения устранены, гражданам возвращены средства, вызванные переплатой за твердое топливо.

Серьезные опасения вызывает состояние котельного оборудования, сетей электроснабжения, водо- и теплоснабжения. Только за последние несколько месяцев прокуроры направили в суды десятки исков об обязании собственников выполнить необходимые работы. Большинство требований касается замены полностью изношенного оборудования либо приведения его в нормативное состояние, требования не исполняются годами.

Обращаясь к руководителям надзорных органов Юрий Русанов отметил: »Вы не имеете право снисходительно констатировать годами допускаемые нарушения на объектах ЖКХ, тем более замалчивать попирание прав работников и ненадлежащее состояние коммунальной инфраструктуры. Принимайте весь предоставленный вам законом комплекс мер воздействия, информируйте публично-правовые образования о необходимости решения коммунальных проблем, там, где это необходимо».

В целом по округу мерами прокурорского реагирования защищены права жильцов более 900 многоквартирных домов, которые не были готовы к прохождению отопительного сезона.

Напомним, о том, что Алтайский край стоит на пороге отопительного кризиса, начали говорить еще осенью 2021 года в Локтевском, Третьяковском, Змеиногорском и ряде других районов. В конце 2021 года «угольный» вопрос российскому президенту Владимиру Путину в ходе пресс-конференции задала журналист издания «ПолитСибРу» из города Барнаула Александра Черданцева.

Глава государства дал ряд поручений «принять исчерпывающие меры в целях бесперебойного обеспечения углем производителей тепловой энергии и населения в зимний период 2022 года, в том числе обеспечить населенные пункты точками реализации угля населению по доступным ценам».

Недавно власти региона заявили о том, что в связи с ростом предельных максимальных цен на уголь на 21,4% помощь в его приобретении будет оказана гражданам. На эти цели будет направлено около 1 миллиарда рублей.

По мнению главы Сибирского сельсовета Первомайского района Олега Боронина, в предстоящий отопительный сезон проблем будет еще больше. Причина — рост цен на топливо: чтобы запастись топливом на зиму, селянам необходимо располагать как минимум 70 тысячами рублей, тогда как средняя пенсия и зарплата по региону составляет, примерно, 16 500 и 32 000 рублей соответственно.

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